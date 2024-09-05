Головні виробники можуть відкласти заплановане на жовтень збільшення видобутку.

Ціни на нафту пішли вгору після того, як вони обвалились до найнижчого рівня з початку 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Листопадові ф’ючерси на Brent зросли на 42 центи, або 0,6%, до 73,12 долара за барель. У той же час, жовтневі ф’ючерси на американську West Texas Intermediate зросли на 37 центів, або на 0,5%, до 69,57 долара за барель.

Як повідомляється, члени ОПЕК+ були готові підвищити видобуток на 180 тисяч барелів на добу у жовтні. Однак низький попит у КНР та можливе завершення суперечки, яка призупинила експорт лівійської нафти, змусили групу переглянути своє рішення.

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Нагадаємо, у вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 3% після того, як стало відомо про угоду щодо врегулювання політичної суперечки в Лівії. Остання була пов’язана з контролем над Центральним банком країни.

Окрім цього, експерти пов’язують підвищення цін зі скороченням запасів у США. Дані про це оприлюднив Американський нафтовий інститут (API).

Ринок нафти – останні новини

У червні країни ОПЕК+ погодились скоротити видобуток нафти до наступного року. Таким чином експортери намагались підтримати ринок на тлі досить помірного зростання попиту.

А ще раніше, у травні, стало відомо, що індійська компанія Reliance Industries, яка виступає оператором найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, підписала річну угоду з російською компанією "Роснефть".

Згідно з нею компанія закупить принаймні 3 млн барелів нафти на місяць у рублях. На думку експертів, угода дозволить Reliance отримувати нафту за зниженими цінами.

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