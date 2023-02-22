Найбільше споживання російського газу впало у Фінляндії, Литві та Швеції.

У період з серпня 2022 року по січень 2023 року споживання природного газу в ЄС знизилося на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом з 2017 року.

Як зазначається в статистичному аналізі Eurostat, з серпня 2022 року по січень 2023 року найменше зниження споживання природного газу за звітний період серед країн ЄС зареєстровано в Ірландії - на 0,3%, в Іспанії - на 13,7% і в Словенії - на 14,2%. Тільки в цих трьох країнах не досягнутий показник в 15%.

Найбільше споживання російського газу впало у Фінляндії - на 57,3%, у Литві - на 47,9% та у Швеції - на 40,2%.

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"Регламент Ради ЄС 2022/1369 про скоординовані заходи щодо скорочення попиту на газ, що є частиною плану REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських викопних видів палива, встановив мету скорочення на 15% на період з серпня 2022 року по березень 2023 року в порівнянні із середнім показником за той же період п'яти попередніх років поспіль", — сказано в статистичному аналізі.

Вторгнення в Україну та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона склала €180 за мегават-годину (МВт/год).

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" та пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". 27 грудня 2022 року Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

4 січня 2023 року ціна на газ в Європі впала до мінімуму з початку війни в Україні.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 року "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

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