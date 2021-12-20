Теплоелектроцентраль перейшла на використання дорогого газу.

Дефіцит вугілля на Дарницькій теплоелектроцентралі, яка виробляє тепло для промисловості і частини житлових будинків Києва, неминуче призведе до зростання тарифів на тепло для киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала колишня виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв'ю для Ютуб-каналу "Ергономіка".

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За її словами, Дарницька ТЕЦ вже перейшла на використання газу замість вугілля, оскільки його запаси є критично низькими. На її думку, це вплине на тарифи на опалення для споживачів, оскільки вартість газу в Європі зростає і вже перевищує 1600 доларів за тисячу кубічних метрів.

"На Дарницькій ТЕЦ немає вугілля. Це фактично приватна компанія, яка везла вугілля з Росії, яка працює на умовному антрациті. "Умовному" тому, що везли все, що горіло", - сказала вона.

"Безумовно, вони перейдуть на газ, безумовно, це потім позначиться на платіжках, джерел покриття своїх витрат у них немає. І, безумовно, за все заплатить споживач", - додала Буславець.

За її словами, на середину грудня 19 блоків ТЕС і ТЕЦ не працюють через відсутність палива, в аварійному ремонті 0,5 блоку. АЕС працюють 14 блоками потужністю 12,4 ГВт.

Дарницька ТЕЦ та ціни на газ:

Дарницька ТЕЦ - теплоелектроцентраль у Дніпровському районі Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам і житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8% житлової площі Києва. Від її роботи залежить комфорт 270 тисяч осіб.

Спотові ціни на газ в Європі на січень зросли до 1,9 тис.доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином, з початку грудня ціни зросли на 48%.

Автор: Ганна Бредіхіна