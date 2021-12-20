Відключення опалення може статися через відсутність природного газу за фіксованими цінами.

Жителі багатьох українських міст можуть залишитися без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Про це йдеться в повідомлення міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго".

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Відзначається, що до новорічних свят борги підприємств ТКЕ через дефіцит обсягів газу, визначених "Нафтогаз Трейдингом", можуть перевищити 1 млрд грн. Компанія відмовляється коригувати в ході опалювального сезону обсяги природного газу для ТКЕ, які були визначені нею в односторонньому порядку, без консультацій і узгодження з тепловиками.

Асоціація звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням зобов'язати "Нафтогаз Трейдинг" відкоригувати обсяги в договорах з теплопостачальниками за фіксованими цінами.

"В іншому випадку теплопостачальники будуть змушені перевести роботу обладнання котелень і мереж в режим "технологічної броні", щоб зберегти внутрішньобудинкові системи в робочому стані. Це означає, що жителі багатьох українських міст в умовах стрімкого похолодання можуть залишитися без тепла під час новорічно-різдвяних свят через відсутність природного газу за фіксованими цінами", - йдеться в повідомленні.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.

21 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України склали 27,15 млрд кубометрів.

27 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 26,9 млрд кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.

19 грудня 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 24,7 млрд кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах на 18 грудня склали 14,94 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб.м. за тиждень запаси газу скорочуються на 3,4%, або на 530 млн куб. м. викачування газу прискорилося у зв'язку зі зниженням добової температури повітря.

Автор: Ганна Бредіхіна