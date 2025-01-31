Попри суттєві втрати та постійні повітряні атаки, українська енергетична система продемонструвала достатню стійкість, йдеться у звіті НБУ.

Враховуючи суттєві руйнування енергосистеми та значні ресурси, необхідні для її відновлення, дефіцит електроенергії зберігатиметься на прогнозному горизонті. Водночас ризики подальших руйнувань і зростання дефіциту залишаються суттєвими. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Нацбанку.

Зазначається, що попри суттєві втрати та постійні повітряні атаки, українська енергетична система продемонструвала достатню стійкість, зокрема завдяки швидким ремонтам обладнання. У 2024 році тривала й адаптація підприємств та домогосподарств до перебоїв енергопостачання, а дефіцит частково покривався імпортом електроенергії. Наразі ситуація розвивається навіть дещо ліпше попередніх припущень НБУ, що дає змогу переглянути оцінки дефіциту на прогнозному горизонті.

З урахуванням імпорту у 2025 році дефіцит електроенергії оцінюється на рівні 4% (6% в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року), у 2026 році – 2% (3%) та близько 1% у 2027 році.

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"Дефіцит е/е стримуватиме відновлення ВВП на прогнозному горизонті. Імпорт е/е й заходи підприємств із розбудови та використання дорожчого автономного енергозабезпечення підвищуватимуть виробничі витрати, що залишатиметься проінфляційним чинником, хоча його вплив зменшуватиметься", - йдеться в документі.

В НБУ очікують, що дефіцит поступово скорочуватиметься, проте зберігатиметься й у наступні роки, оскільки відновлення енергосистеми потребує значного часу та фінансування. Потреба в електроенергії зростатиме в міру подальшого відновлення економіки. Виробництво електроенергії також збільшуватиметься в результаті подальших ремонтів маневрової генерації (ТЕС та ГЕС) та розбудови потужностей ВДЕ.

Стабільний імпорт електроенергії, у тому числі в результаті збільшення максимально можливого його обсягу з ЄС до 2.1 ГВт з 01 грудня 2024 року, теж сприятиме подальшому скороченню дефіциту. Щорічний імпорт електроенергії становитиме близько 0.7 млрд дол. у 2025-2027 роках.

"Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими. У разі їх реалізації зростання ВВП буде меншим, ніж за базовим сценарієм, а зростання цін – вищим. Позитивним ризиком прогнозу є швидші за очікування ремонтні роботи та/або введення в дію нових потужностей, а також подальше розширення пропускної спроможності імпорту електроенергії в Україну, що зумовить менший дефіцит е/е", - йдеться в звіті.

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