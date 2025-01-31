Цього року очікується, що з країни поїдуть ще 200 тис. осіб, але потім вони повернуться.

Упродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 500 тис. осіб, і у 2025 році очікується продовження цієї тенденції.

Як йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ, ризики з безпекою, відключення електроенергії негативно впливають на якість життя українців, що зумовлює їхній виїзд за кордон. В НБУ припустили, що така ситуація буде простежуватися і в цьому році. Там прогнозують, що з країни виїдуть ще 200 тис. осіб.

Натомість з 2026 року почнеться повернення людей в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

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У Нацбанку пояснили, що скорочення частки тих, хто бажає повернутися відбувається, оскільки українці адаптуються за кордоном. Тому, масове та швидке повернення українців додому в умовах збереження статус-кво малоймовірне, унаслідок чого дефіцит робочої сили зберігатиметься в найближчі роки.

"Це призведе до збереження диспропорцій на ринку праці та зростання зарплат темпами вищими за збільшення продуктивності в окремих секторах, що підвищуватиме інфляційний тиск. Повільне повернення мігрантів додому також обмежуватиме відновлення внутрішнього попиту", - зауважили в НБУ.

Ризики більшого відпливу мігрантів за кордон і меншого їх повернення зберігаються. У такій ситуації стан ринку праці погіршуватиметься, а внутрішній споживчий попит може скоротитися. Водночас зміна політики країн-реципієнтів щодо українських мігрантів та політика української влади щодо повернення мігрантів додому можуть покращити ситуацію.

Українські біженці – останні новини

Свіжі результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і Центру Разумкова показали, що після відкриття кордонів 70% українців не мають наміру їхати за кордон на постійне місце проживання, при цьому 21% громадян вже налаштовані на еміграцію.

Експерт компанії Deloitte Александр Лашек розповів, що наплив українських мігрантів збільшив польський ВВП на 0,7-1,1%. За його словами, вже після півтора року перебування в Польщі більшість українців утримувала себе сама.

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