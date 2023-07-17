Це дасть можливість зменшити вірогідність дефіциту електроенергії для споживачів.

НАЕК "Енергоатом" підключив до мережі ще один енергоблок потужністю 1000 мегават таким чином завчасно завершивши плановий ремонт.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики в Facebook, ремонт був завершений на 3 дні раніше визначеного терміну. Проте, з міркувань безпеки компанія не називає який саме енергоблок на українських АЕС був запущений.

"Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що наразі триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону.

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Енергосистема України

5 липня "Енергоатом" вивів із планового ремонту і підключив до енергомережі інший атомний енергоблок потужністю 1000 мегават.

Це дає можливість об'єднаній енергосистемі України "зміцнитись" додатковими 1000 МВт електроенергії, а отже зменшити вірогідність дефіциту енергоресурсу для споживачів.

У червні з ремонту на 20 днів раніше вже вийшов один із блоків-"тисячників" АЕС. Завчасний вихід з ремонту атомного блоку став особливо нагальним через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Через терористичні дії окупантів гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували. Тому підтримка з боку інших генерацій дуже важлива для стабільної роботи системи.

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