Це дає можливість об'єднаній енергосистемі України "зміцнитись" додатковими 1000 МВт електроенергії.

НАЕК "Енергоатом" підключив до мережі ще один атомний енергоблок потужністю 1000 мегават.

Як повідомили в компанії, наразі триває набір потужності енергоблока після завершення його планового ремонту.

"Плановий ремонт блока розпочали 4 травня і завершили на чотири дні раніше запланованого терміну", - розповіли в "Енергоатомі".

Відео дня

Проте, з міркувань безпеки компанія не називає який саме енергоблок на українських АЕС був запущений.

Зазначається, що це дає можливість об'єднаній енергосистемі України "зміцнитись" додатковими 1000 МВт електроенергії, а отже зменшити вірогідність дефіциту енергоресурсу для споживачів.

Ситуація в енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, у червні з ремонту на 20 днів раніше вже вийшов один із блоків-"тисячників" АЕС. Вихід з ремонту атомного блоку став особливо важливим через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Через окупацію росіянами Запорізької АЕС Україна тимчасово втратила можливість виробляти 6000 мегават електрики.

Наразі рашисти мають намір влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб таким чином затримати контрнаступ ЗСУ та нанести максимальної шкоди обладнанню станції, а отже і українській енергосистемі.

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