Вихід з ремонту атомного блоку особливо важливий через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, який мав безпосередній вплив на роботу енергосистеми.

Сьогодні після ремонту був запущений 1000 МВт енергоблок на одній з АЕС. Роботи на об’єкті завершені достроково – на 20 днів раніше запланованого терміну.

"Кожен день, на який ми можемо скоротити строки ремонту та додати в енергосистему додаткову потужність, – це виклик. Але це дуже важливо для балансування і підтримки нашої енергосистеми. І зараз ми намагаємось максимально скорочувати терміни ремонтів там, де це можливо", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго підкреслив, що вихід з ремонту атомного блоку особливо важливий через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, який мав безпосередній вплив на роботу енергосистеми.

"На жаль, через терористичні дії окупантів гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували. Тому підтримка з боку інших генерацій дуже важлива для стабільної роботи системи", - додав міністр.

Своєю чергою президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін подякував колективу атомної станції за проведену роботу: "Працівники станції, виконуючи завдання Міненерго, змогли завершити роботи раніше запланованого строку. Це дуже важлива подія, і ми дякуємо всьому колективу, який доклав значних зусиль, щоб виконати завдання з випередженням графіка".

Ситуація з енергентикою в Україні - деталі

В "Укргідроенерго" закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її, особливо у вечірні години. Це необхідно для зменшення навантаження в енергосистемі та полегшення її балансування.

Україна із моменту підриву Каховської дамби не здійснювала експорт електроенергії навіть у денні години, у той же час збільшила закупки енергоресурсу з Європи через можливий дефіцит.

Окупанти перешкоджають виконанню рішення українського ядерного регулятора по виведенню 5-го енергоблоку ЗАЕС у режим "холодного зупину".