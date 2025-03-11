Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро.

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро, через що загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, до цього протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначається, що Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

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В Міненерго додали, що за час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти та встановлювати нові потужності.

Стан енергосистеми України - останні новини

28 лютого у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Пізніше, через декілька годин, в ДТЕК повідомили, що в столиці, Київщині та Дніпропетровщині екстрені відключення світла було скасовано.

7 березня росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також підняли в повітря бомбардувальники. Зокрема тоді під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

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