Грантові внески до Фонду зробили державні та приватні донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Єврокомісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).

Обсяг зобов'язань донорів за грантовими внесками до Фонду підтримки енергетики України досяг понад 322 мільйонів євро.

Як повідомляє Міністерство енергетики, на рахунок Фонду фактично перевели 192 мільйони євро від 15 донорів державного і приватного секторів з різних країн. Сума, що залишилася - анонсовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Грантові внески до Фонду зробили державні та приватні донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Єврокомісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).

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"Від початку повномасштабної війни ворог робив все можливе, щоб пошкодити або знищити нашу енергосистему... Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом для залучення грантових коштів від партнерів для закупівлі обладнання", - заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

Він нагадав, що при Міністерстві функціонує робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі, яка працює над обробкою запитів на необхідне енергетичне обладнання та пальне від компаній паливно-енергетичного комплексу.

Робоча група вже схвалила запити на закупівлю обладнання та пального на суму в понад 310 мільйонів євро, додали в Міненерго.

За період з січня до початку жовтня 2023 року в рамках роботи Фонду уклали понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.

Енергосистема України під час війни

У січні 2023 року в "Укренерго" пролили світло на ситуацію в енергетиці України.

У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту.

6 листопада 2023 року повідомлялося про початок енергетичного терору. Через обстріли були зафіксовано знеструмлення в семи областях.

У ГУР розкрили плани РФ щодо ударів по енергетиці.

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