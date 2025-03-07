Також росіяни атакують Україну ударними дронами типу "Шахед" та іншим озброєнням.

Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Крім того, у небі перебувають ворожі бомбардувальники Ту-95МС.

Новина оновлюється...

Відео дня

Зазначимо, що також росіяни атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". Протягом ночі фіксувалися пуски авіаційних ракет та балістики.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 5 березня 2025 року російські терористи завдали удару по готелю в Кривому Розі. Там перебували, зокрема, іноземні волонтери. Внаслідок атаки загинуло 5 осіб, десятки постраждали.

Один з очевидців події – гуманітарний працівник з Техасу Марк Едвардс каже, що удар по готелю відбувся тоді, коли гості зібралися на вечерю. Люди не встигли вийти з-за столу, як ракета рознесла будівлю. Пожильці вибиралися через розбиті вікна.

"Це не було випадковістю, це не була несанкціонована ракета, це було пряме попадання, щоб знищити цивільних людей. Це те повідомлення, яке Росія хоче надіслати світові", – зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: