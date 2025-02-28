Причиною є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Ввечері у п'ятницю, 28 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Повідомлення про відключення з'явилося о 17:26 в офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Там обіцяють оперативно інформувати про зміни ситуації. "За командою "Укренерго" у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення".

В "Укренерго" повідомляють, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Винятки - аварійні ситуації в мережах обленерго. Однак ситуація в енергосистемі може змінитись:

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"Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості продовжують діяти".

Стан української енергосистеми

Як відомо, під час повномасштабної війни планові та аварійні відключення світла в Україні стали звичним явищем.

Російські удари по енергетичних об'єктах серйозно пошкодили частину енергетичної інфраструктури. Це призвело до значних перебоїв у постачанні електроенергії, а також потреби у відключеннях для балансування енергосистеми.

Лише вчора вночі загарбницькі війська завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. Внаслідок дронової атаки постраждали люди, також фіксували руйнування.

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