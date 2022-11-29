Сайт ДТЕК на даний момент не працює.

Станом на 29 листопада в Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє бот ДТЕК, зазначивши при цьому, що зараз робиться все можливе, щоб давати світло кожному абоненту по 2-3 години двічі на добу.

"Як тільки вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

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Компанія Yasno повідомляє, що сьогодні в Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Разом з тим ДТЕК "Київські електромережі" повідомляє, що сьогодні, за розпорядженням держкомпанії НЕК "Укренерго", застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

"Київ перейшов на стабілізаційні відключення за графіками вперше з 23 листопада", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомили в ДТЕК, енергетики роблять все можливе, щоб відключення світла не тривали більш як 4 годин для кожної групи споживачів.

Компанія пропонує киянам ознайомитися з графіками планових відключень, однак сайт ДТЕК на цей момент не працює.

Удар по енергосистемі України та ситуація в Києві:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві був встановлений антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

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