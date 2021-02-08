Нафта марки WTI з поставками в березні продавалася на ICE за $57,44 за барель.

Вартість нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE перевищила $60 за барель вперше з 29 січня 2020 року.

До 9:00 за Києвом квітневий ф'ючерс Brent коштував $59,98 (+1% за добу). Про це повідомляє Investing.

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Нафта марки WTI з поставками в березні продавалася на ICE за $57,44 за барель (+1%).

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї.

Ціни на нафту Brent і WTI ростуть через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти-Brent вперше з лютого досяг 55 доларів за барель.

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

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Автор: Олена Коваленко