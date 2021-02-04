Нафта марки Brent і WTI подорожчала до максимуму з початку 2020 року.

Ціни на нафту завершили торги в середу, 3 лютого, на максимумах за рік і продовжують рости.

На зростання цін вплинула заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) в якій була підкреслена важливість негайного прискорення балансування нафтового ринку, повідомляє Bloomberg.

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JMMC також заявив, що попит на нафту найближчим часом залишиться невизначеним, але поширення вакцин проти коронавірусу сприятиме його зростанню.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures в четвер становить $58,7 за барель, що на $0,24 (0,41%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 3 лютого ці контракти подорожчали на $1 (1,7%) — до $58,46 за барель, що є максимумом з лютого 2020 року. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $56,01 за барель, що на $0,32 (0,57%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У середу ф'ючерси виросли в ціні на $ 0,93 (1,7%) — до $55,69 за барель, найвищого значення з січня 2020 року. Ціни на нафту у 2021 році Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%. Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні. Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї. Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня. Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%). Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні. Що цьому передувало Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї. Ціни на нафту Brent і WTI ростуть через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти-Brent вперше з лютого досяг 55 доларів за барель.

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Автор: Олена Коваленко