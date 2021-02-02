Ціна Brent досягла $57,03.

Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $57 за барель.

Востаннє ціна була на цьому рівні 13 січня. Про це повідомляє Investing.

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За даними на 5:57, ціна Brent досягла $57,03. Вона зросла на 1,2%. Вартість WTI також зростає. Вона майже досягла $54,3 (+1,3%).

У січні середня ціна нафти марки Urals впала на 11,8% в річному вираженні, склавши $54,41 за барель.

Ціни на нафту в січні 2021 року

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні та зараз коштують 56,94 долара за барель.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї.

Ціни на нафту Brent і WTI ростуть через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти-Brent вперше з лютого досяг 55 доларів за барель.

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Автор: Олена Коваленко