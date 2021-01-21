Барель лютневої нафти WTI торгувався по $53,22.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Барель лютневої нафти WTI торгувався по $53,22 (-0,17%), повідомляє Investing.com.

Читайте такожСвітові ціни на нафту сягнули докарантинного рівняО 12: 00 за Києвом барель Brent торгувався вже за ціною $55,73.

Запаси сирої нафти в США зросли на 2,6 млн бар. при прогнозному зниженні на 1,2 млн бар., свідчать дані API.

"Ціни на нафту виглядають трохи вразливими для потенційної фіксації прибутку після того, як запаси сирої нафти в США збільшилися на 2,56 млн бар." ,- зазначив головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес.

На думку аналітиків, ціни на нафту впали після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів сирої нафти в США.

Ціни на нафту в січні 2021 року

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні й зараз коштують 56,94 долара за барель.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки поширення вірусу.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї.

Ціни на нафту Brent і WTI ростуть через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти-Brent вперше з лютого досяг 55 доларів за барель.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН