Німеччина готова використовувати свої АЕС у разі потреби.

Міністр економіки Роберт Хабек заявив, що Німеччина буде краще готова до наступної зими, оскільки вона матиме більше доступних газових ресурсів.

Про це повідомляє Reuters.

"Головною проблемою для забезпечення електроенергією є вихід з ладу АЕС у Франції", – сказав Роберт Хабек, додавши, що Німеччина готова використовувати свої АЕС у разі потреби.

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"Наступної зими у нас буде інша ситуація: у нас будуть додаткові газові потужності. Я не знаю, якою буде ситуація у Франції, але з точки зору кількості запасів газу у нас буде точно краще становище", – резюмував він.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

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