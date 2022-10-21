Якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну на саміті ЄС у Брюсселі було досягнута домовленість про те, що будь-які обмеження ціни на газ в ЄС в майбутньому не будуть застосовуватися до довгострокових угод між Угорщиною і російським "Газпромом".

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.

Йдеться про постачання газу за 15-річною угодою.

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Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких поставки газу Угорщини були б неможливі вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - зазначив Орбан.

Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо тільки тоді, коли буде більше ресурсів, тим більше буде конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

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