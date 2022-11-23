За словами Кличка, на Київ можуть очікувати відключення електроенергії при низьких температурах.

На тлі повномасштабного російського вторгнення жителям Києва варто приготуватися до "найгіршого сценарію".

Про це, як повідомляє DW заявив мер столиці України Віталій Кличко, нанзачивши, що на Київ можуть очікувати повсюдні відключення електроенергії при низьких температурах.

Як зазначив мер, на Київ може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни".

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"Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоб до цього дійшло", - зазначив Кличко, звинувативши Володимира Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

22 листопада в "Укренерго" заявили, що окупанти можуть змінити тактику ударів по енергоструктурі.

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