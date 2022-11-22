Під час останньої масованої атаки 15 листопада ворог зосередився на енергооб'єктах у західних регіонах.

Росіяни пробують різні стратегії атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України, намагаючись завдати якомога більше шкоди за один раз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив на брифінгу.

За його словами, під час останньої масованої атаки 15 листопада ворог зосередився на енергооб'єктах у західних регіонах.

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"Вони пробують різні стратегії, так, щоб завдати якомога більше шкоди за один раз. У цьому випадку вони обрали станції та підстанції в західному регіоні. Але так не завжди. Під час інших атак це можуть бути інші важливі енергорайони", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що на початку вересня ворог здійснив масовану атаку на енергетичні об'єкти в Харкові, пізніше - в Київській області та в інших регіонах.

"Географія обстрілів дуже широка", - додав він.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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