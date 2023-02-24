Законом передбачається, що придбані державою в результаті утворення АТ акції не підлягають приватизації.

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості утворення акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом".

Як повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №8067 проголосували 237 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Тепер він може бути переданий на підпис голові парламенту і президенту для набуття чинносты.

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Законом передбачається визначення процедури створення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, встановлення порядку формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.

Доля "Енергоатому"

Наприкінці 2019 року Указом Президента України №837 уряд отримав доручення провести корпоратизацію "Енергоатому" до кінця 2020 року та подати на розгляд парламенту відповідний законопроект.

22 вересня 2020 року глава держави Указом № 406 знову доручив КМУ забезпечити вдосконалення управління ДП "НАЕК "Енергоатом", зокрема прискорити підготовку та проведення корпоратизації зазначеного підприємства.

30 жовтня 2020 року керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що процес корпоратизації компанії, про який йдеться з 2013 року, потрібно якомога швидше почати і завершити.

7 лютого 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про корпоратизації НАЕК "Енергоатом".

Законом передбачається, що отримані державою в результаті утворення акціонерного товариства акції товариства не підлягають приватизації, а також передбачається заборона поділу корпоративних прав, що належать державі в статутному капіталі товариства, в управління іншому суб'єкту управління об'єктами державної власності - органу державної влади.

Нормами Закону врегульовано питання майна об'єктів соціально-культурного призначення, яке враховується на балансі НАЕК "Енергоатом" при утворенні акціонерного товариства.

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