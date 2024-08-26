У числі травмованих є жінка з п’ятимісячним немовлям.

На Київщині внаслідок масованої атаки окупантів пошкоджено два енергооб’єкти, повністю або частково зруйновані більше 20 приватних будинків.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. "Ліквідовуємо наслідки ворожої масованої атаки. Вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із візочка – у дівчинки подряпина стегна"", - написав він.

За інформацією голови ОДА, в області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

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Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області. "Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують роботу", - зазначив він.

У Голосіївському районі Києва уламки одного з останніх БпЛА впали на обухівську трасу та пошкодили автомобіль. Про це йдеться в оперативній інформації Київської міської військової інформації щодо наслідків ворожої атаки в столиці.

Як зазначається, повітряна тривога в Києві сьогодні сумарно тривала 8 з половиною годин. Протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА, що прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва.

"Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті – без руйнувань", - повідомляє КМВА.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто.

"Пожежу наразі локалізували", - інформував Кличко близько 15:20.

Масована атака окупантів на Україну

Пабліки інформують про приліт та пожежу на Київській ГЕС. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це наступним чином: "Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо". При цьому зазначається, що росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше.

Раніше військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий у коментарі УНІАН запевнив, що росіяни фізично не мають можливості зруйнувати греблі Київської та Канівської ГЕС, оскільки споруди були розраховані на те, щоб витримати удари ракетами та бомбами.

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