Зруйнувати ракетами греблю Київської гідроелектростанції неможливо, наголошує голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Про це він напиcав у Telegram після того, як z-пабліки почали активно поширювати відео та тему руйнування Київської ГЕС внаслідок сьогоднішньої атаки РФ.
"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - зазначив Коваленко.
Комбінована атака на Україну
Як повідомляв УНІАН, вночі росіяни почали масовану комбіновану атаку по Україні, яка продовжується і наразі у низці областей. Ворог запускає як ударні БПЛА, так і ракети різних типів.
За словами Президента України Володимира Зеленського, вже маємо багато пошкоджень в енергетиці внаслідок цієї атаки. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи, запевнив він.
У російських пабліках ширять відео про влучання у Київську ГЕС.
Ще у червні росіяни заговорили про можливість підірвати дамбу Київської ГЕС, щоб затопити столицю. Зокрема це запропонував головний російський пропагандист Володимир Соловйов.
Генерал-майор запасу Служби безпеки України, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун тоді відреагував на це, зазначивши, що дамбу Київської ГЕС, як і будь-яку іншу неможливо зруйнувати із зовнішнього боку. За його поясненням, у РФ не вистачить потужності для руйнування дамб ззовні, оскільки для цього треба "цілеспрямовано в одну точку бити 20 ракетами".
Він підкреслив, що зруйнувати дамби можна виключно з середини, так, як зробила Російська Федерація, контролюючи каховську дамбу.
Київська ГЕС розташована неподалік столиці України на річці Дніпро. Це верхня (перша) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій.