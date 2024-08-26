Керівник Центру протидії дезінформації заспокоює, що для Київщини загрози повторення наслідків підриву Каховської ГЕС нема.

Зруйнувати ракетами греблю Київської гідроелектростанції неможливо, наголошує голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про це він напиcав у Telegram після того, як z-пабліки почали активно поширювати відео та тему руйнування Київської ГЕС внаслідок сьогоднішньої атаки РФ.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - зазначив Коваленко.

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Комбінована атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі росіяни почали масовану комбіновану атаку по Україні, яка продовжується і наразі у низці областей. Ворог запускає як ударні БПЛА, так і ракети різних типів.

За словами Президента України Володимира Зеленського, вже маємо багато пошкоджень в енергетиці внаслідок цієї атаки. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи, запевнив він.

У російських пабліках ширять відео про влучання у Київську ГЕС.

Ще у червні росіяни заговорили про можливість підірвати дамбу Київської ГЕС, щоб затопити столицю. Зокрема це запропонував головний російський пропагандист Володимир Соловйов.

Генерал-майор запасу Служби безпеки України, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун тоді відреагував на це, зазначивши, що дамбу Київської ГЕС, як і будь-яку іншу неможливо зруйнувати із зовнішнього боку. За його поясненням, у РФ не вистачить потужності для руйнування дамб ззовні, оскільки для цього треба "цілеспрямовано в одну точку бити 20 ракетами".

Він підкреслив, що зруйнувати дамби можна виключно з середини, так, як зробила Російська Федерація, контролюючи каховську дамбу.

Київська ГЕС розташована неподалік столиці України на річці Дніпро. Це верхня (перша) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій.

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