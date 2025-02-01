Постачальники показали ціни на газ у лютому 2025 року: скільки платитимуть українці

Для більшості жителів України діє тариф 7,96 гривні за кубометр.

Постачальники опублікували ціни на газ в Україні для населення на лютий 2025 року. На ринку працюватимуть дев'ять компаній-постачальників із різними ціновими пропозиціями.

ГазПравда пише, що п'ять постачальників пропонують українцям як річні фіксовані, так і місячні змінні тарифи. При цьому чотири компанії працюють тільки за річними контрактами.

Місячні тарифи коливаються від 8,46 до 21,5 гривні за кубометр, а річні - від 7,79 до 9,99 гривні.

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Найвищу ціну пропонує ТОВ "Львівенергозбут" - 21,5 гривні за кубометр за місячним контрактом. При цьому найнижча у компанії "Нафтогаз України" - 7,96 гривні за кубометр за річним контрактом. Ця ціна гарантовано діятиме щонайменше до кінця квітня.

Варто зазначити, що "Нафтогаз" обслуговує переважну кількість споживачів - понад 12 мільйонів домогосподарств або 98% споживачів газу в Україні.

Транзит російського газу через Україну - що буде з тарифами

Україна не продовжила контракт на транзит російського газу в Європу з 1 січня 2025 року, про що Київ попередив заздалегідь. Ця заява породила спекуляції на тему тарифів на газ.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що навряд чи тарифи на газ в Україні зміняться з 1 січня через припинення транзиту газу з РФ.

Водночас із 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.

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