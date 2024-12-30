Тариф на транспортування природного газу збільшиться майже на 305% через припинення транзиту російського газу.

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Зростання пов'язане з тим, що через припинення транзиту російського газу доходи Оператора ГТС України суттєво зменшуються. Рішення було ухвалено 30 грудня на відкритому засіданні НКРЕКП.

"У 2024 році 85% це дохід від транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що лишається нам у 2024 році від внутрішніх замовників. Таким чином для повної компенсації навіть не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що зараз економіка Україні потребує зважених та справедливих рішень", - сказав гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Він також зазначив, що Оператор ГТС зі свого боку вже два роки працює над скороченням витрат. За його словами, компанія суттєво зменшила кількість персоналу, а об'єкти, які не використовуються, поступово переводять у режим тимчасової консервації.

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Як пише галузеве видання ExPro, тариф на транспортування природного газу збільшили зі 124,16 до 501,97 грн/тис. куб м. Таким чином тариф підняли майже на 305%.

Нагадаємо, що в Україні заборонили підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни тільки на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

Україна оголосила про небажання продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни з нового 2025 року.

З 16 грудня в Молдові на 60 днів запровадили надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення поставок російського газу в невизнане Придністров'я.

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо грубо відповів Зеленському на рішення зупинити транзит російського газу територією України. Зокрема, він пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.

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