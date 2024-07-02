Зазначається, що Газпром поставив європейським споживачам близько 15,5 млрд куб. м.

Середньодобові поставки російського газу в Європу в червні зросли майже на 23% порівняно з роком раніше. Водночас минулого місяця експорт був нижчим, ніж попереднього, на тлі планових ремонтних робіт на трубопроводі TurkStream.

Видання Reuters пише, що середньодобовий експорт газопроводом минулого місяця знизився до 81,8 млн куб. м із 89,5 млн куб. м у травні, але зріс порівняно з 66,8 млн куб. м у червні 2023 року.

Експорт російського газу до Європи цього року склав близько 15,5 млрд куб. м (млрд куб. м). Європа вже не перший рік не є основним покупцем "блакитного палива" у Росії через війну в Україні.

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Натомість "Газпром" збільшив продажі газу до Китаю, який торік збільшив імпорт газу з Росії трубопроводами до 22,7 млрд куб. м, що майже в 1,5 раза більше за 15,4 млрд куб. м, поставлених у 2022 році.

Зазначається, що 2022 року Росія поставила в Європу різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд куб. м газу. Минулого року обсяг знизився на 55,6%, до 28,3 млрд куб. м. На піку в 2018-2019 роках щорічний обсяг поставок у регіон досягав 175-180 млрд куб. м.

Російський газ - останні новини

Російська компанія-монополіст "Газпром" закрила понад два десятки газових свердловин. Причиною стала повінь в Оренбурзькій області РФ.

2 травня стало відомо, що "Газпром" повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Після того, як Москва втратила європейський ринок через війну проти України, РФ довелося шукати нові ринки. Одним із варіантів став Китай, але в цьому випадку не все так просто, адже Пекін розуміє, що у Москви небагато варіантів, тому наполягає на вигідних для себе цінах, які нижчі за європейські.

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