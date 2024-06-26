Зазначається, що РФ давно прагне увійти в газовий бізнес цієї країни.

Російський енергетичний гігант "Газпром" підписав меморандум із Національною іранською газовою компанією про постачання російського трубопровідного газу в країну.

Видання Reuters пише, що меморандум підписано під час візиту глави "Газпрому" Олексія Міллера в Іран за участю тимчасового президента Ірану Мохаммада Мохбера.

Іран посідає друге місце у світі за запасами газу після Росії, і Москва давно прагне увійти в його газовий бізнес. Санкції США ускладнили доступ Ірану до технологій і сповільнили розвиток експорту газу.

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У липні 2022 року "Газпром" підписав меморандум про взаєморозуміння з енергетичного співробітництва з Національною іранською нафтовою компанією (NIOC) на суму приблизно 40 мільярдів доларів, але жодних конкретних угод у межах цієї угоди укладено не було.

За її умовами "Газпром" мав допомогти NIOC у розробці газових родовищ Кіш і Північний Парс і шести нафтових родовищ, а також узяти участь у завершенні проєктів із виробництва скрапленого природного газу та будівництві експортних газопроводів.

Проблеми Газпрому - останні новини

Поставки російського газу до Європи, які колись становили дві третини доходів "Газпрому" від продажу "блакитного палива", впали до пострадянського мінімуму через війну в Україні. Минулого року компанія зазнала збитків у розмірі майже 7 мільярдів доларів, що стало її першим річним збитком з 1999 року.

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