Енергетичний гігант РФ ухвалив рішення закрити понад 20 газових свердловин в Оренбурзькій області РФ.

Російська компанія-монополіст "Газпром" закрила понад два десятки газових свердловин. Причиною стала повінь в Оренбурзькій області Російської Федерації

Видання enkorr пише, що енергетичний гігант РФ ухвалив рішення закрити понад 20 газових свердловин в Оренбурзькій області, щоб їх не затопило.

"За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувають 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти і газового конденсату на рік", - ідеться в повідомленні.

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5 квітня в Орську прорвало дамбу, влада оголосила про екстрену евакуацію з кількох районів. Ситуація погіршувалася, пізніше вода дісталася до Оренбурга.

Зазначається, що через повінь Орський НПЗ тимчасово зупинив виробництво на початку квітня, перш ніж відновити виробництво 19 квітня.

Станом на ранок 12 квітня рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і досяг небезпечної позначки в 1143 см. А 19 квітня рівень води в річці Ішим у Тюменській області продовжує зростати. Так, у місті Ішим річка за добу піднялася на 228 см, досягнувши рівня 690 см, у селі Абатському - на 33 см, до 522 см. При цьому найвищий рівень в Ішимі в межах однойменного міста за 70 років спостереження було зареєстровано 10 травня 2017 року - тоді вода піднялася до 982 см.

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