Київ ризикує відштовхнути свого найпотужнішого союзника.

Україна продовжила удари по російським нафтопереробним заводам після схвалення допомоги США, незважаючи на те, що Вашингтон просив цього не робити, пише Business Insider.

Зазначається, що Україна вирішила завдати удару по російській енергетичній інфраструктурі у відповідь на послаблення впливу західних санкцій, а також затримку в наданні західної допомоги. За словами авторів, поки США вагалися з наданням допомоги, Київ мав вагомий аргумент, щоб вести війну так, як йому заманеться.

Але тепер, коли законопроект про допомогу ухвалено, "у США з'явилося трохи більше політичних важелів впливу", – вважає науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин BI Рафаель Лосс.

Відео дня

ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента Джо Байдена намагалася відмовити Україну від нападів на енергетичну інфраструктуру. Однак Україна це заперечує, а Білий дім прямо не коментує. За повідомленнями The Washington Post, занепокоєння з боку США включають вплив на світові ціни на нафту і ризик ескалації війни з боку Росії. Дебати навколо атак також оголили лінії розлому у відносинах між Україною та її найпотужнішим союзником.

Виклик потужному союзнику

Автори вказують, що Україна ризикує відштовхнути свого найпотужнішого союзника, пішовши проти США всього через кілька днів після того, як Конгрес схвалив значний пакет військової допомоги. Але, як зазначають численні аналітики, сам по собі пакет допомоги не допоможе виграти війну. Україні потрібні способи послабити Росію, і це включає в себе удар по її енергетичній інфраструктурі.

Науковий співробітник лондонського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Ольга Токарюк вважає, що ігноруючи Білий дім у ключових питаннях військової стратегії, Володимир Зеленський може продемонструвати, що українці "мають власне агентство, вони мають функціонуючі демократичні інститути, навіть в умовах війни, і вони здатні приймати власні рішення".

Підриваючи військову економіку Росії

Атаки України відбуваються за сотні миль в тилу ворога, далеко від території, яку вона намагається захистити. Частково занепокоєння США, як повідомила офіційний представник Пентагону Селеста Волландер на засіданні комісії Палати представників на початку цього місяця, ґрунтується на тому, що енергетична інфраструктура є цивільною, а не військовою ціллю. Міністр оборони Ллойд Остін раніше заявляв, що США воліли б, щоб Україна завдавала ударів по російських аеродромах.

Але є також питання, наскільки ефективні ці атаки з військової точки зору. Як нещодавно написав дослідник Карнегі Сергій Вакуленко, навіть якщо Україна знищить всі нафтогазові об'єкти в межах досяжності, Росія, ймовірно, все одно матиме достатньо нафти для власних потреб. Але постійний тиск на російський нафтовий сектор матиме значний вплив на здатність вести війну.

В довгостроковій перспективі зниження видобутку нафти обмежить доступ Росії до експортних надходжень – життєво важливої іноземної валюти, яку РФ використовує для закупівлі матеріалів, необхідних для створення новітніх озброєнь.

Перші результати

У статті вказано, що у лютому Росія оголосила про шестимісячну заборону на експорт бензину. Пізніше Україна заявила, що її атаки скоротили видобуток і переробку російської нафти на 12%. Атаки мають й інші непрямі військові вигоди. Вони, ймовірно, створюють проблеми для російської протиповітряної оборони, враховуючи розмір країни і кількість повітряного простору.

Існує також політичний вплив. Однією з причин, чому росіяни підтримують війну, є відчуття того, що це далекий конфлікт. Але атаки, що надходять на їхню територію, дають відчуття, що війна вже близько.

Ніяких ознак паузи

Є всі ознаки того, що подібні атаки зростатимуть навіть після надходження військової допомоги, заявив британський міністр оборони адмірал сер Тоні Радакін. Деякі експерти погоджуються з цим.

"Я б очікував, що принаймні деякі удари глибоко в тилу Росії" продовжаться і після того, як надійде пакет допомоги", – зазначив Лосс. Він додав, що оскільки санкції проти Росії все ще не діють, "нагальність ситуації" означає, що Україна має рацію, намагаючись завдати шкоди російській економіці іншими способами. За словами експерта, незважаючи на занепокоєння адміністрації Байдена, немає жодних підстав вважати, що США приховували розвідувальні дані або іншим чином намагалися запобігти атакам.

Удари по НПЗ

Раніше УНІАН писав, що в ніч на 27 квітня Служба безпеки України завдала нових ударів вглиб території РФ. Безпілотники СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ. Це - ключові технологічні об‘єкти заводів.

Вас також можуть зацікавити новини: