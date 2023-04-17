З 12 квітня Україна експортує електроенергію до Польщі та Молдови.

Україна з сьогоднішнього дня, 17 квітня, почала експорт електроенергії до Словаччини.

"Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години)" , – йдеться в повідомленні компанії "Укренерго" в Facebook.

"Укренерго" наголошує, що станом на 17 квітня виробництво електроенергії є достатнім для покриття потреби споживачів, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

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"Триває водопілля. Рівень води значно вищий ніж у попередні роки. Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ", - повідомляють у компанії.

Також у компанії повідомили, що ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням енергооб’єктів та оперативно ліквідують наслідки російських атак.

Експорт української електроенергії

Як повідомляв УНІАН, з жовтня минулого року енергосистема України отримувала значні пошкодження внаслідок російських обстрілів. Це призвело значного дефіцит в енергосистемі та застосування стабілізаційних відключень.

Відповідно Україна припинила експорт електроенергії у європейські країни. Однак із лютого в Україні дефіцит електроенергії відсутній, тому було прийнято рішення про відновлення експорту електроенергії. З 12 квітня Україна почала експортувати електроенергію до Молдови та Польщі.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що через підняття рівня води в українських річках ГЕС в деякі години виробляють 20% всієї електроенергії в країні.

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