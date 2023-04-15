Станом на 12 квітня 2023 року Україна здійснювала експорт електроенергії до Молдови та Польщі.

Україна готова розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", експорт може стартувати вже 17 квітня 2023 року.

На аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини на дату поставки 17 квітня було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку серед чотирьох учасників.

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Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії в Європу зараз становить 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

Наразі експорт електроенергії з України триває до Польщі та Молдови і здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Україна та експорт електроенергії

7 квітня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.

Повідомлялося, що європейська мережа операторів енергоринку готова прийняти до 400 МВт української електроенергії. Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення українських споживачів електроенергією і може бути припинений у разі зміни ситуації.

10 квітня 2023 року "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії в Молдову.

Станом на 12 квітня 2023 року Україна здійснювала експорт електроенергії до Молдови та Польщі, енергосистема працювала з профіцитом генеруючої потужності.

Через війну та пов'язані з цим ризики в даний час доступ до міждержавних перехресть розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

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