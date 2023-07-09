За словами Галущенка, в Україні проводиться наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію, оскільки необхідно максимально відновити систему до початку опалювального сезону.

З початку російського вторгнення в Україну через ворожі обстріли постраждала половина всієї енергосистеми України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", зазначивши, що на даний момент верифіковано 271 влучання в енергетичні об'єкти України.

"На жаль, є об'єкти, які знищені повністю і не підлягають відновленню", - сказав міністр, нагадавши при цьому, що з 10 жовтня 2022 року енергооб'єкти України перебували під постійними ворожими обстрілами.

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За словами Галущенка, в Україні проводиться наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію, оскільки необхідно максимально відновити систему до початку опалювального сезону.

Світовий банк оцінив збитки української енергетики в 11 млрд доларів, проте міністр зазначив, що ця сума не є остаточною, оскільки обстріли тривають і загальна втрата вже перевищує цю цифру.

Енергосистема України

З 10 жовтня 2022 року Росія активно намагалася знищити енергосистему України. Ворог здійснював масовані атаки на енергооб'єкти, намагаючись занурити Україну в темряву і залишити її взимку без світла, тепла та зв'язку.

Через ворожі обстріли маневрена потужність енергосистеми України зменшилася на 68%. Потужності ядерної генерації - на 44%. Потужність гідроелектростанцій зменшилася на 29%. 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

У всіх містах України були введені графіки планових, аварійних та екстрених відключень електроенергії. Українці перейшли на генератори і навчилися виживати в умовах відсутності електрики.

Зима 2022-2023 року була найскладнішою для енергосистеми України за всю історію незалежної держави.

21 червня 2023 року в ООН попередили про те, що Україна не встигне поліпшити стан енергетики до наступної зими. В ООН вважають українську енергетику вкрай вразливою, після того, що їй довелося пережити.

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