Зазначається, що нове розпорядження видало Укренерго сьогодні вранці.

У деяких областях України тимчасово скасували графіки відключень світла, які ввели на 18 листопада після масованої ракетної атаки РФ по Україні. Нове розпорядження видало "Укренерго".

"О 07:39 18.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування ГПО на 18.11.24 р. до окремої команди", - ідеться в повідомленні "Закарпаттяобленерго".

У яких областях не вимикатимуть світло:

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Івано-Франківська;

Львівська;

Закарпатська

Тернопільська;

Рівненська.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

У Києві та по всій Україні з 18 листопада заплановані стабілізаційні відключення світла з 6:00 до 22:00 години. Також "Укренерго" просить українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Пізніше генеральний директор енергопостачальника Сергій Коваленко повідомив, що жителі Києва та Дніпропетровської області матимуть графік фактичних відключень за адресою. За його словами, тепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в тій чи іншій групі або за певною адресою. Також він зазначив, що якщо Укренерго коригуватиме обсяги відключень, ми також будемо змінювати графіки.

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