Навіть без нових російських ударів українська енергетика все ще недостатньо відновилася, щоб уникнути відключень.

Віялові відключення електроенергії в Україні можуть відновитися навіть без нових російських обстрілів. Зараз їх вдається уникати завдяки збігу декількох сприятливих факторів.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, в останні два тижні українці живуть без масових відключень світла, оскільки всі доступні джерела електрогенерації працюють на максимумі – потепління викликало паводки, що забезпечують ГЕС водою, дні стали довшими, що підвищило сонячну електрогенерацію, атомні станції теж працюють на піку можливостей.

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"Тобто, по суті, у нас зараз – максимальний обсяг генерації, який Україна може собі дозволити за рахунок тих потужностей, які у нас є", – підкреслив Сахарук.

Він зазначив, що в рамках підготовки до наступного зимового сезону енергетикам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. Також із закінченням весняного паводку знизиться електрогенерація на ГЕС.

"Все це може призводити до обмежень, які у нас були, починаючи з жовтня минулого року", – попередив представник ДТЕК.

Ситуація в українській енергетиці

Протягом жовтня-лютого російський агресор намагався цілеспрямовано руйнувати українську енергетичну систему, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу в умовах зими.

На певному етапі окупантам вдалося домогтися в цьому деяких успіхів. В результаті ракетних ударів і атак дронів-камікадзе в Україні було пошкоджено всі ТЕС та ГЕС. Це призвело до вимушених віялових відключень світла по всій країні.

До лютого українська ППО зміцнилася достатньо, щоб збивати більшість ракет і дронів, які запускає ворог. Водночас енергетики навчилися швидко відновлювати пошкодження. Завдяки цьому, у другій половині лютого масових відключень світла вже не було.

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