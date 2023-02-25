Ліміти споживання до областей сьогодні не доводились.

Наразі споживання електроенергії в Україні дещо знижене, дефіцит потужності відсутній вже два тижні.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram. "Споживання дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в енергосистемі Україні зараз працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

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"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи. Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов", - продовжують у прес-службі.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Ситуація з електроенергією в Україні

23 лютого в "Укренерго" заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній дванадцяту добу поспіль і поки не прогнозується.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

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