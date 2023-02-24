Через пошкодження мереж є знеструмлення в деяких районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей.

Дефіцит потужності в енергосистемі України сьогодні не прогнозується, але через пошкодження мереж є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей та прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Як це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

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"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинених ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей та прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє ситуація з безпекою, проводяться ремонтні роботи", - повідомляє прес-служба.

Ліміти споживання до областей не доводилися через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому щоб уникнути перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Як уточнює прес-служба Міністерства енергетики, посилаючись на слова глави відомства Германа Галущенка, сьогодні, в п'ятницю 24 лютого, річницю повномасштабної атаки РФ, енергосистема України буде працювати без обмежень споживачів електроенергії і навіть зі значним резервом.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - зазначив міністр.

Однак за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Галущенко повідомив, що складною залишається ситуація з теплозабезпеченням Херсона. Внаслідок обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережу. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

З початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних та дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки в ряді областей України застосовувалися екстрені відключення світла.

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