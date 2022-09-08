Російський ядерний терор: чи можна створити безпечну зону на ЗАЕС

Захопити найбільшу атомну електростанцію в Європі, обстрілювати з території АЕС навколишні міста й місто-супутник, тримати співробітників станції та їх родини в заручниках, зі зброєю зустрічати місію МАГАТЕ, а потім ініціювати засідання Ради Безпеки ООН, щоб жалітися, що у всьому винна Україна – вже класична поведінка країни-терориста номер один у світі Російської Федерації. Чи можна її поставити на місце?

Півроку в російські окупації, й місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) нарешті відвідала захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. І, на жаль (попри очевидно перевищені очікування), місія у своєму звіті не дала світові відповіді на питання: чи обстріли найбільшої в Європі АЕС робить Україна, як стверджують в Кремлі, чи ядерний тероризм Росії, про який Україна говорить вже кілька місяців, вже не має викликати ні у кого сумнівів.

Проте експерти МАГАТЕ вказали, що за шість місяців після захоплення росіянами станції у березні, були суттєво порушені всі сім основ ядерної безпеки. Йдеться про фізичну цілісність, працездатність систем безпеки, складні умови для персоналу, пошкодження сторонніх джерел живлення, ускладнення ланцюгів постачання, проблеми з роботою планового радіаційного моніторингу та аварійних заходів на майданчику АЕС (зокрема зв’язку та пожежної безпеки), проблеми з підтримкою.

Гра з вогнем

Головне зі звіту: рівень радіації в районі станції поки що залишається нормальним, але, якщо обстріли продовжаться, це може призвести до трагедії. Тож місія з "занепокоєнням" зазначила, що навіть обстріл, свідками якому їм вдалося стати, міг вплинути на безпеку конструкції ЗАЕС та спричинити загибель людей.

"Ми граємо з вогнем. Удари, яких зазнала станція і які я особисто бачив й оцінив разом зі своїми експертами, просто неприйнятні", – заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Попри те, що росіяни намагалися провести "екскурсію" для міжнародної місії у вигідному для них світлі, спеціалісти МАГАТЕ не могли не помітити на ЗАЕС російської військової техніки й солдатів: "Команда спостерігала присутність російських військовослужбовців, транспортних засобів і техніки на різних місцях на ЗАЕС, у тому числі кілька військових вантажівок на першому поверсі машинного залу енергоблоків №1 та №2".

У перших числах вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевняв, що російського озброєння на ЗАЕС немає: "Українська влада відверто бреше, що ніби російські збройні сили, прикриваючись важливими енергетичними об'єктами, ведуть обстріл ЗСУ з далекобійних артилерійських систем. Відповідально заявляю, що важких озброєнь на території атомної станції та у прилеглих районах у нас немає".

Проте після звіту МАГАТЕ російський диктатор Володимир Путін вже зізнався, що російські військові та техніка розмістилися на Запорізькій АЕС та в окупованому Енергодарі. Але, традиційно, почав викручуватись, мовляв, це не військові, а Нацгвардія.

"У звіті МАГАТЕ говорить прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки… Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, "Тигри" (російський армійський автомобіль-позашляховик – УНІАН) стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", – заявив Путін.

Енергодар – ЗАЕС – виснаження

А поки росіяни "забезпечують безпеку" ЗАЕС, шантажуючи увесь світ ймовірним повторенням якщо не Чорнобиля, то Фукусіми, незадовільним є стан українського персоналу станції. За спостереженнями експертів МАГАТЕ, українці працюють у важких психологічних та фізичних умовах, під тиском окупантів.

На думку українського омбудсмена Дмитра Лубінця, на жаль, у звіті міжнародної місії майже нічого не сказано про злочини росіян щодо працівників ЗАЕС: викрадення, катування та вбивства.

"У звіті вказано лише про стресові умови, тиск та загрози, які постають перед персоналом станції, однак не згадуються позасудові страти персоналу російськими військовослужбовцями, про які вже відомо", - підкреслив він.

Дмитро Лубінець нагадав, що навіть російські медіа повідомляли про щонайменше двадцять шість "порушників", які були затримані окупантами нібито за співпрацю з Збройними силами України. Також десятки людей були викрадені і їхня доля досі невідома.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки… Мовчати про вчинення воєнних злочинів щодо персоналу станції російськими військовослужбовцями є неприпустимою помилкою. Таке мовчання МАГАТЕ спонукає Росію до поширення цієї практики і застосування її надалі", - додав омбудсмен.

Його слова підтверджує українська розвідка. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через те, що окупанти не зуміли досягти навіть мінімального рівня лояльності місцевого населення, росіяни посилюють "фільтраційні заходи" та репресії, зокрема викрадення людей та шантаж.

Через це мешканці Енергодара намагаються будь-що виїхати на підконтрольну Україні територію. Однак проблема у тому, що російські окупанти не випускають людей з міста, а більшість доріг в околицях заміновано. Хоча безпосередньо на ворожих блокпостах питання можна "вирішити".

"Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів", - заявляють у Генштабі.

Зважаючи на постійні погрози співробітникам ЗАЕС та їхнім сім’ям, а також на те, що частина міста Енергодар вже на межі гуманітатрної катастрофи через постійні обстріли росіян, Україна вже не вперше вимагає від Російської Федерації надати гуманітарний коридор для евакуації жінок та дітей. Проте, за словами віце-прем’єр-міністерки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Москва у цьому постійно відмовляє.

"Росіяни тримають в заручниках не тільки персонал станції. У заручниках і жителі тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей. Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з прилеглих до атомної електростанції населених пунктів. У відповідь - цинічне мовчання", - зазначила вона й додала, що, якщо є така можливість, варто спробувати евакуюватися самостійно.

Звичайно, зважаючи на "ціну питання" евакуації з Енергодару, такий заклик може сприйматись неоднозначно. Проте, якщо дивитись на імпотентну позицію світу щодо захисту ЗАЕС, ризик з таким виїздом з-під окупації цілком може бути виправданим.

Зона безпеки

Річ у тім, що після місії МАГАТЕ очільник організації Рафаель Гроссі заявив, що "поточна ситуація є неприпустимою". І найкращим заходом для створення безпеки й захисту "атомних об'єктів України та її народу було б негайне припинення цього збройного конфлікту". Однак наразі потрібні "термінові тимчасові заходи", щоб унеможливити ядерну аварію.

"Цього можна досягнути шляхом негайного започаткування зони безпеки. Я щойно звернувся до Ради Безпеки ООН та ініціював пропозицію створити зону ядерної безпеки й захисту у Запоріжжі. Ми готові негайно розпочати консультації, які вестимуть до створення зони ядерної безпеки і захисту", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

"Ми працюємо над створенням плану виконання рекомендацій, які надала місія МАГАТЕ. Мета цього плану - деокупація станції", - повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, примусити росіян до деокупації ЗАЕС можна завдяки міжнародному тиску. Один з варіантів - розміщення миротворчого контингенту в Енергодарі та на атомній станції, однак для цього необхідні додаткові зусилля з боку ООН.

"Саме такий шлях - введення миротворчого контингенту, передача йому контролю й виведення російських загарбників – це один зі шляхів, який може бути реалізований", - зазначив Котін.

Та поки в ООН лише будуть вести консультації, Росія не сидить, склавши руки. Одразу після візиту місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС РФ вже вкотре ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, присвячене питанню захопленої росіянами української атомної станції. Причина – начебто обстріл АЕС нібито українськими військовими.

На жаль, обговорення традиційно звелося до намагань російської делегації використати Радбез як майданчик для поширення дезінформації.

"Ми спостерігали, як російський представник скаржиться, що у них не було часу нормально дослідити звіт МАГАТЕ. Хоча сама Росія так негайно скликала це засідання. Я думаю, що єдине пояснення таких дій Росії, це спроба тиснути на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

На його думку, коли цей план не вдалося реалізувати, російська делегація спробувала маніпулювати звітом.

Але і це ще не все. Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) попереджають, що звіт МАГАТЕ Росія може використати для того, щоб створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Чи можна цьому запобігти? Бути проактивними. Як зазначає член колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна, у найближчі тижні в МАГАТЕ відбудуться засідання Ради керуючих (12-14 вересня) та Генеральна конференція (26-30 вересня). "Україна має докласти зусиль у підготовці проектів резолюцій та рішень, координуючи свої дії з державами-партнерами, що нас підтримують. Спираючись на звіт МАГАТЕ за результатами місії на ЗАЕС, необхідно максимально використати можливості цих керуючих органів МАГАТЕ", - підкреслює вона.

Зокрема, за її словами, варто нагадати РФ, що вона не виконала резолюцію РК МАГАТЕ GOV/2022/17 від 4 березня 2022 року та рішення Генеральної конференції МАГАТЕ від 2009 року. В них йдеться про важливість забезпечення "фізичної безпеки та фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок", а також необхідність виконання резолюцій, які "стосуються нападу на ядерні установки, що використовуються в мирних цілях". Також мова про те, що Росія має "негайно припинити всі дії, спрямовані проти чи скоєні на Чорнобильській атомній електростанції чи будь-яких інших ядерних установок в Україні, щоб українські компетентні органи могли зберегти або негайно повернути повний контроль над усіма ядерними установками в межах міжнародно визнаних кордонів України та забезпечити їх безпечну та надійну експлуатацію".

"Україна має запропонувати обмежувальні заходи для представників РФ в МАГАТЕ. Маємо максимально використати всі легальні можливості для хоча би морального покарання РФ", - вважає Ольга Кошарна.

Врешті, Росії варто нагадати, що відкликання нею у 2019 році ратифікації першого та другого додаткових протоколів до Женевських конвенцій, де написано, що "…греблі та атомні електростанції, не повинні ставати об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є військовими об'єктами, якщо такий напад може спричинити вивільнення небезпечних сил та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення", не звільняє від відповідальності й виконання конвенцій. А доказів та свідків того, що РФ коїть воєнні злочини, в тому числі на ЗАЕС, для Міжнародного кримінального трибуналу достатньо.

Тетяна Урбанська