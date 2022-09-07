Міністр закликала жителів тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.

Україна зажадала від Російської Федерації надати гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей з територій навколо Запорізької атомної електростанції, але відповіді від Москви так і не отримала.

Про це повідомила віце - прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram.

"Росіяни тримають в заручниках не тільки персонал станції. У заручниках і жителі тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей. Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з от, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь-цинічне мовчання", - написала Верещук. Відео дня

Через це міністр закликала жителів тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.

Вона порадила звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або + 38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні додатки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення в результаті обстрілів.

Як повідомили в НАЕК" Енергоатом", протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. В результаті були пошкоджені і відключені лінії електропередачі.

Сьогодні, 5 вересня, в результаті пожежі, яка сталася через обстріли, відключилася ще одна ЛЕП-остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/затес з енергосистемою України. Як наслідок – розвантажено та відключено від мережі єдиний працюючий енергоблок № 6 живить власні потреби ЗАЕС.

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