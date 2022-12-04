Курс гривні до євро сьогодні становить 41,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 40 копійок - до 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 40,90 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу. Також регулятор тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні, у нашій країні був плаваючий курс гривні. Відомо, що повернутися до плаваючого валютного курсу за умови можна буде, якщо ситуація на ринку валют збалансується.

21 липня Національний банк підняв курс долара в Україні. Курс зріс одразу на 25%. У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

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