Біткойни, золото або долар - банкір назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень.

Експерт назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень у 2021 році.

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Про це повідомляє канал "Україна 24" з посиланням на банкіра Ігоря Львова.

"Ми бачимо, що біткойни та криптовалюта у 2020 році зросли в 4 рази. У листопаді-грудні біткойни був 10 800 доларів, а зараз він майже 41 тисяча доларів. Це говорить про те, що попит на цю валюту зростає. З іншого боку, ми бачимо, чому він зростає: перше - політична невпевненість, яка була в Сполучених Штатах Америки, і друге - пандемія.

На цьому тлі зростання біткойни буде тривати якийсь час. Але потім, ми сподіваємося, пандемія піде на спад, політична складова в США в січні буде вирішена. Я думаю, пригальмує на 45-50 тисячах доларів, і буде плавне зростання", - сказав він.

"Звичайно, це питання ставилося ще п'ять років тому, і на нього відповіли. Якщо брати зростання валют у 2020 році, то найбільше зросло золото - воно зросло в ціні майже на 80%. Тобто, якщо ми вклали б гроші та купили золота на 100 доларів 1 січня 2020 року, то 1 січня 2021 року ми б отримали вже 180 доларів. Далі йде євро, потім гривня, і потім - долар. Якщо ми говоримо про традиційні валюти, звичайно, вони будуть. Тому що криптовалюта більш екзотична. Ми не можемо нею заплатити в магазині, ми не можемо масово закуповувати на неї товари. Є частина населення, яка нею займається, але це більше спекулятивні операції. Але в основному імпортно-експортні операції - це долари, євро. Ну і ми говоримо про золотовалютні запаси, про криптовалютні запаси мови не йде", - сказав він.

Що цьому передувало

Вартість біткойни перевищила 40 тисяч доларів. Новий максимум-40 324,01 доларів за одиницю криптовалюти.

Ціна біткойна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований у 2017 році.

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Автор: УНІАН