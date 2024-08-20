Злиток золота стандартного розміру тепер коштує понад 1 мільйон доларів.

Ціни на золото досягли нового рекорду – вище 2500 доларів за унцію. Інвестори очікують, що ціни на золото можуть зростати далі, повідомляє Business Insider.

За словами керівника товарної стратегії данського Saxo Bank Оле Хансена, ціни на золото перебувають у "безперервному ралі" з мінімуму в 1810 доларів за унцію в жовтні.

Зазначається, що тепер злиток золота стандартного розміру вагою близько 400 тройських унцій коштує понад 1 мільйон доларів. Спотова ціна золота на даний момент трохи нижча за 2500 доларів за унцію, що приблизно на 21% більше ніж цього року.

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У виданні відмічають, що одним з головних чинників, що зумовлюють очікування ринку щодо підвищення цін на золото, є потенційне зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) після повільніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в липні та вищих показників безробіття.

Якщо голова ФРС Джером Пауелл на щорічному симпозіумі центрального банку дійсно дасть сигнал до більшого зниження ставки - наприклад, на 50 базисних пунктів, або на 0,5% відсоткових пунктів, - це може сприяти зростанню цін на золото.

Падіння процентних ставок у США зазвичай знижує дохідність облігацій і курс долара, що, в свою чергу, стимулює інвестиції в золото, яке на міжнародному рівні деноміноване в доларах.

Крім того, більш значне зниження ставок вкаже на посилення занепокоєння центрального банку щодо економічної рецесії.

Основна причина, чому центральні банки знижують ставки, полягає в тому, що вони хочуть стимулювати кредитування та, у свою чергу, економічну активність.

Крім того, зростаючі геополітичні ризики також підвищують привабливість золота. Ризики включають війни в Україні, на Близькому Сході та президентські вибори в США в листопаді, вважає голова товарної стратегії датського Saxo Bank Оле Хансен.

Президентські вибори в США викликають занепокоєння, оскільки обидва кандидати "готові витратити гроші, яких у них немає, тим самим ще більше підвищуючи рівень боргу США", додав Хансен.

У Китаї споживачі також скуповують золото, щоб зберегти вартість в умовах депресивного економічного середовища, масштабної кризи нерухомості та слабкої валюти.

"Постійний попит з боку центральних банків на тлі геополітичної невизначеності і дедоларизації, а також не в останню чергу здатність золота пропонувати рівень безпеки і стабільності, який не можуть забезпечити інші активи", - зазначив Хансен.

Ціни на золото – останні новини

Раніше УНІАН писав, що центральні банки розвинених країн очікують, що частка золота у світових резервах зростатиме, а долара США – зменшуватись. Вони прагнуть наслідувати приклад ринків, що розвиваються, у купівлі злитків.

На початку серпня золото знову різко підскочило в ціні і наблизилося до останнього рекорду. Це сталося після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

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