Підтвердились очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

Золото знову різко підскочило в ціні і наблизилося до останнього рекорду. Це сталося після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки, пише Bloomberg.

Зазначається, що прибутковість казначейських облігацій і курс долара впали після публікації даних. Це сприяло зростанню ціни на злитки на 1,3%, до 2477,68 доларів за унцію. Вказана вартість лише на 10 доларів менша історичного максимуму в 2483,73 долара, досягнутого минулого місяця. Нижчі ставки зазвичай є позитивним фактором для золота, оскільки воно не сплачує відсотків.

У липні темпи зростання зайнятості в США сповільнилися більше, ніж прогнозувалося. Водночас рівень безробіття зріс до найвищого рівня майже за три роки, що свідчить про те, що ринок праці охолоджується швидше, ніж свідчать інші дані.

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Ціни на золото

Раніше УНІАН писав, що центральні банки розвинених країн очікують, що частка золота у світових резервах зростатиме, а долара США – зменшуватись. Вони прагнуть наслідувати приклад ринків, що розвиваються, у купівлі злитків.

В кінці травня золото підскочило до нових рекордів після того, як президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі через падіння гелікоптера. Ціни на злитки піднялися на 1,1 відсотка, до 2440,59 доларів за унцію.

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