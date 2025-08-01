Через низку факторів значно збільшилися темпи подорожчання всіх видів м’яса.

Національний банк України прогнозує помітне зниження інфляції до кінця року та її подальший рух до цілі 5%. Надходження на ринки нових урожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за липень.

"Локальний інфляційний пік, як і очікувалося, пройдено у травні (15,9%), у червні інфляція відчутно сповільнилася (14,3%). У липні вона може дещо зрости через несприятливий вплив погодних умов на ціни продуктів харчування, але надалі повернеться на траєкторію стійкого зниження. Очікується, що у 2025 році інфляція знизиться до 9,7%, у 2026 році – до 6,6%, а у 2027 році – до цілі НБУ 5%", - прогнозує регулятор.

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Зазначається, що інфляційний тиск на продовольчому ринку зростав через вичерпання запасів минулорічних урожаїв. Водночас тривалі похолодання в другому кварталі затримали дозрівання окремих сільськогосподарських культур, позначилися на їх урожайності та погіршили очікування щодо обсягів урожаїв цього року. Це вплинуло на зростання цін на кісточкові, ягоди та яблука.

Крім того, значно збільшилися темпи подорожчання всіх видів м’яса внаслідок зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін на тлі активного експорту. Додатковим чинником підвищених витрат залишалися високі ціни на ветеринарні препарати з огляду на значну імпортну складову, зокрема й на тлі послаблення обмінного курсу гривні до євро, адже значна частина таких препаратів надходить із країн ЄС.

Зростання цін на оброблені продукти пришвидшилося помірно та було нижчим, ніж прогнозувалося, зокрема через повільніше подорожчання молочної продукції на тлі зниження закупівельних цін на молоко. Порівняно з кінцем І кварталу, знизилися й темпи зростання цін на олію на тлі послаблення цінового тиску на зовнішніх ринках. Зростання вартості хліба й хлібопродуктів почало сповільнюватися в червні.

В НБУ очікують, що врожай зернових буде вищим, ніж торік. Стійка енергетична ситуація теж стримує подорожчання хліба. Натомість значно пришвидшилися темпи зростання цін на м’ясопродукти під впливом подорожчання продовольчої сировини. Також швидко зростали ціни на безалкогольні напої, зокрема каву, які реагували на зростання світових цін.

"Завдяки збільшенню врожаїв та нарощуванню виробництва оброблених продуктів харчування, в наступні роки продовольча інфляція сповільниться до близько 3–4%. Водночас відновлення квот та імпортних мит з боку ЄС, а також стійкий імпорт стримуватимуть інфляцію сирих продуктів. З іншого боку, запровадження мит на імпорт низки овочів з Туреччини може посилити інфляційний тиск", - йдеться у звіті.

Ріст цін в Україні – останні новини

В Державна служба статистики повідомили, що за рік практично усі основні продукти в Україні продемонстрували суттєве цінове зростання. Ціни на яблука у порівнянні із червнем минулого року збільшилися майже втричі – на 195,5%. Станом на червень 2025-го вони коштували в середньому 79,5 грн за кілограм.

У свою чергу, білокачанна капуста подорожчала в 2,5 раза, до 28,2 грн за кілограм. Морква зросла у ціні на 67,0% (до 49,7 грн за кілограм), тоді як у випадку з яйцями зростання становило 62,7% (до 53,6 грн за десяток).

НБУ погіршив прогнози щодо подальшого зростання споживчих цін в Україні та відновлення економіки. Так, за прогнозами Нацбанку, інфляція складе 9,7% за підсумками 2025 року і 6,5% - у 2026-му. Тоді як ціль у 5% буде досягнута лише у 2027 році.

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