Регулятор прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік.

Національний банк України погіршив прогнози щодо подальшого зростання споживчих цін в Україні та відновлення економіки.

Так, за прогнозами НБУ, інфляція складе 9,7% за підсумками 2025 року і 6,5% - у 2026-му. Тоді як ціль у 5% буде досягнута лише у 2027 році.

"Враховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро, НБУ переглянув прогнозну траєкторію інфляції в бік повільнішого зниження. Передбачається її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році і цілі 5% – у 2027 році", - зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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Водночас, як відмічають у Нацбанку, зростання цін в Україні досягло свого піку у травні 2025 року і потім пішло на спад, проте повільніше, ніж очікувалося.

"Інфляція очікувано досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% у річному вимірі). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування", - зазначив керівник НБУ.

Проте базова інфляція у червні скоротилась швидше за очікування – до 12,1%.

За словами голови регулятора, динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на "траєкторію стійкого сповільнення".

Зростання економіки

Також НБУ погіршив прогноз зростання української економіки – воно буде повільнішим за минулорічне. Так, у 2025 році реальний ВВП, за оцінками регулятора, зросте лише на 2,1%, а у 2026-2027-му – на 2-3%.

"Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках. Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - зазначив Пишний.

У НБУ пояснюють погіршення прогнозу руйнуваннями інфраструктури та низькою інвестиційною активністю. Крім того, несприятливі погодні умови затримали жнива і обмежили перспективи врожаїв, що разом із поступовим вичерпанням продукції минулого врожаю гальмувало харчову промисловість і транспортну галузь.

Що стосується облікової ставки, то регулятор зберіг її без змін – на рівні 15,5%.

"Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - підкреслив Пишний.

Інфляція в Україні - останні новини

Згідно опитування НБУ, банкіри, бізнес і населення не очікують, що в наступні 12 місяців рівень інфляції в Україні впаде нижче 10%.

У червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У Нацбанку тоді повідомили, що повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозував регулятор.

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