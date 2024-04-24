Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,18 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 25 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,47 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,18 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,51/39,55 грн/дол., євро – 42,23/42,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 квітня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,45 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро, продати євро можна за курсом 42,20 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 квітня, не змінювався і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро.

У свою чергу експерти спрогнозували курс долара в Україні до кінця поточного року. Зазначається, що середнє значення курсу долара цього року становитиме 40,33 гривні, але до кінця 2024 року американська валюта досягне позначки 41,67 гривні за долар.

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