Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 43,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 грудня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,80 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,65 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,85 грн/дол., що на 10 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,25 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 10 грудня, складає 97 094,04 дол., відійшовши від рекордного показника. У гривні її ціна сьогодні склала 4 043 948,64 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 10 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/долар. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася: офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,85 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Вас також можуть зацікавити новини: