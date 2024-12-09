Долар посилив свої позиції: офіційний курс валют в Україні на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/долар. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася, згідно з даними на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,85 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

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На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/долар, євро – 43,92/43,94 грн/євро.

Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/долар, що на 5 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,71 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 9 грудня, знизився на 5 копійок і становить 41,75 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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