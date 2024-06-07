Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,25 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також здешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,88 грн/євро, тобто гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,27/40,29 грн/дол., євро – 43,89/43,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

7 червня українські обмінники оновили курс валют – готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю не змінився і складав 40,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках 7 червня можна було в середньому за курсом 40,10 грн за долар.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що у другій декаді червня, з 10 по 16 червня, ситуація на валютному ринку нагадуватиме періоди відносного валютного спокою. За його словами, ринок призвичаїться до нових курсових показників. Нові курсові коридори в 40-41 грн/дол., 43-46 грн/євро можуть протриматися до осені.

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